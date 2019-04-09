Директор РАМТ Апфельбаум встретилась с коллективом после освобождения

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум встретилась с коллективом после освобождения из-под домашнего ареста, сообщает "Интерфакс".

"Закончился внеочередной сбор труппы! Встречали Софью Михайловну!" - говорится в сообщении РАМТ в Instagram.



Накануне суд освободил Апфельбаум, обвиняемую в хищении бюджетных средств при реализации театрального проекта "Платформа", из-под домашнего ареста под подписку о невыезде.

Аналогичным образом меру пресечения изменили режиссеру Кириллу Серебренникову и продюсеру Юрию Итину. Таким образом Мосгорсуд отменил постановление Мещанского суда, который ранее продлил домашний арест фигурантов дела до июля.

Следствие инкриминирует им хищение 133 миллионов бюджетных рублей, выделенных на реализацию проекта "Платформа". Потерпевшей стороной выступает Министерство культуры РФ.

Расследование основного дела завершено. Все подсудимые, за исключением экс-главбуха "Седьмой студии" Нины Масляевой, свою вину отрицают.

Ранее на странице театра в Facebook сообщалось, что Софья Апфельбаум выйдет на работу 9 апреля.