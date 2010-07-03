Экс-бухгалтера "Седьмой студии" отпустили из-под домашнего ареста

Экс-бухгалтера "Седьмой студии" Нину Масляеву, обвиняемую в хищении бюджетных средств, отпустили из-под домашнего ареста под подписку о невыезде. Об этом сообщил ТАСС ее адвокат Юрий Ефименков.
По словам представителя защиты, Масляева "уже вышла на работу в театр "У Никитских ворот" Марка Розовского". Адвокат уточнил, что следователь решил отпустить бывшего бухгалтера "Седьмой студии" после того, как уголовное дело вернули в прокуратуру, которая вновь направила его в Следственный комитет. Как рассказал Ефименков, Масляева вернулась к работе в театре, ведь ее никто не увольнял.
11 апреля Мещанский суд столицы вернул дело Масляевой в Генпрокуратуру и продлил ей домашний арест до 19 июля. Экс-бухгалтер "Седьмой студии" заключила сделку со следствием, полностью признав вину. Она заявила, что принимала участие в хищении денег по указаниям режиссера Кирилла Серебренникова совместно с продюсерами Юрием Итиным и Алексеем Малобродским.
По данным следствия, Серебренников придумал и разработал проект "Платформа" для развития и популяризации современного искусства. Минкультуры выделило на проект более 214 миллионов рублей из федерального бюджета. В итоге работники созданной "Седьмой студии" завышали сведения о количестве и стоимости проводимых мероприятий.
8 апреля суд изменил меру пресечения Серебренникову с домашнего ареста на подписку о невыезде. Аналогичное решение принято в отношении других фигурантов дела "Седьмой студии" – Софьи Апфельбаум и Юрия Итина.
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