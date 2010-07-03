Суд отправил на пересмотр дело экс-главбуха "Седьмой студии" Масляевой

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Президиум Мосгорсуда отправил на новое рассмотрение в суд первой инстанции уголовное дело экс-бухгалтера "Седьмой студии" Нины Масляевой, обвиняемой в хищении бюджетных средств, сообщает РИА Новости.

"Постановление Мещанского суда Москвы в части возврата уголовного дела прокурору отменить, вернуть дело в суд первой инстанции для рассмотрения в ином составе суда", – говорится в решении президиума.

На заседании стало известно, что Мещанский суд столицы решил вернуть дело прокурору, так как в обвинительном заключении не конкретизирована роль Масляевой в инкриминируемом преступлении.

Также суд указал, что экс-бухгалтеру "Седьмой студии" неизвестны обстоятельства хищений и кто именно незаконно завладел средствами.

На заседании суда, которое проходило 13 ноября, Масляева заявила о завышении стоимости спектаклей. По ее словам, часть выделенных на постановки средств присваивали. По ее словам, средства обналичивали через фирмы, которые получали от этого 10–15%, а наличные деньги хранили в сейфе в "Седьмой студии".

Ранее Мосгорсуд отменил решение о возврате в прокуратуру уголовного дела "Седьмой студии". Дело направили в Мещанский суд на новое рассмотрение.

Гособвинение в апелляции возражало против возврата дела в надзорное ведомство. По мнению прокурора Михаила Резниченко, суд не мотивировал свое предложение, а в обвинении фигурантов противоречий нет.

Дело вернули в прокуратуру из-за нарушений в обвинительном заключении, которое содержит противоречия, препятствующие его рассмотрению и постановлению приговора.

До этого суд отменил фигурантам дела прежнюю меру пресечения в виде подписки о невыезде.

По делу "Седьмой студии" проходят худрук "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников, экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум и бывший генеральный директор АНО "Седьмая студия" Юрий Итин. Все они не признают вину.

В отдельном производстве находятся материалы в отношении экс-бухгалтера "Седьмой студии" Нины Масляевой и продюсера Екатерины Вороновой. Масляева заключила сделку со следствием, Воронову объявили в розыск и заочно арестовали.

По данным следствия, фигуранты дела завышали сведения о стоимости проводимых мероприятий в рамках проекта "Платформа", на который Минкульт выделил более 214 миллионов рублей из федерального бюджета. Ведомство, выступающее как потерпевшая сторона, выдвинуло требования о взыскании суммы к режиссеру и другим фигурантам.

