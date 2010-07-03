Серебренников будет режиссером юбилейного концерта Спивакова

15:54
15:54
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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Народный артист СССР, дирижер и скрипач Владимир Спиваков отметит 75-летие концертом "Автопортрет" 28 сентября. Режиссерами этого вечера будут Кирилл Серебренников и Марина Брусникина, сообщила пресс-служба Московского международного Дома музыки (ММДМ), где состоится праздник.
"С момента основания Московского международного Дома музыки Владимир Спиваков является его бессменным президентом. И уже более 15 лет самые значимые концерты, фестивали и благотворительные проекты музыканта традиционно проходят в залах ММДМ. Юбилей артиста также не станет исключением – его Владимир Спиваков отпразднует на сцене Светлановского зала Дома музыки в кругу родных, друзей, коллег-музыкантов и поклонников. Режиссерами программы выступят Кирилл Серебренников и Марина Брусникина", – сообщили в пресс-службе. Программа вечера пока держится в секрете.
Музыкант выйдет на сцену с Национальным филармоническим оркестром России. В концерте будут участвовать всемирно известные солисты. Вечер дополнит выставка фотографа Юрия Роста.
Владимир Спиваков отметит свой юбилей 12 сентября. Ранее он был удостоен ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени, присужденного ему "за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность".
Владимир Спиваков – художественный руководитель и главный дирижер Национального филармонического оркестра России и Государственного камерного оркестра "Виртуозы Москвы", основатель и президент Московского международного Дома музыки. Является лауреатом Государственной премии СССР (1989) и Российской Федерации (2012), обладателем почетного звания "Артист мира ЮНЕСКО".
Ранее сообщалось, что повторная экспертиза по делу Серебренникова пришла к выводу, что его проект "Платформа" был значительным культурным явлением и стоил дороже выделенных государством средств.
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