Серебренников будет режиссером юбилейного концерта Спивакова

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Народный артист СССР, дирижер и скрипач Владимир Спиваков отметит 75-летие концертом "Автопортрет" 28 сентября. Режиссерами этого вечера будут Кирилл Серебренников и Марина Брусникина, сообщила пресс-служба Московского международного Дома музыки (ММДМ), где состоится праздник.

"С момента основания Московского международного Дома музыки Владимир Спиваков является его бессменным президентом. И уже более 15 лет самые значимые концерты, фестивали и благотворительные проекты музыканта традиционно проходят в залах ММДМ. Юбилей артиста также не станет исключением – его Владимир Спиваков отпразднует на сцене Светлановского зала Дома музыки в кругу родных, друзей, коллег-музыкантов и поклонников. Режиссерами программы выступят Кирилл Серебренников и Марина Брусникина", – сообщили в пресс-службе. Программа вечера пока держится в секрете.

Музыкант выйдет на сцену с Национальным филармоническим оркестром России. В концерте будут участвовать всемирно известные солисты. Вечер дополнит выставка фотографа Юрия Роста.

Владимир Спиваков отметит свой юбилей 12 сентября. Ранее он был удостоен ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени, присужденного ему "за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность".

Владимир Спиваков – художественный руководитель и главный дирижер Национального филармонического оркестра России и Государственного камерного оркестра "Виртуозы Москвы", основатель и президент Московского международного Дома музыки. Является лауреатом Государственной премии СССР (1989) и Российской Федерации (2012), обладателем почетного звания "Артист мира ЮНЕСКО".

Ранее сообщалось, что повторная экспертиза по делу Серебренникова пришла к выводу, что его проект "Платформа" был значительным культурным явлением и стоил дороже выделенных государством средств.

