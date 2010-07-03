Экс-бухгалтер "Седьмой студии" заявила о завышении стоимости спектаклей

14:12
Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Бывший бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева, обвиняемая в мошенничестве, заявила о завышении стоимости спектаклей. По ее словам, часть выделенных на постановки средств присваивали. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"В отчетах стоимость указана больше, ведь зарплаты сотрудников были больше. Часть присваивалась просто, не только на зарплаты. Спектакль должен был идти в течение года, на него выделили 4 миллиона рублей, а через два дня миллионов нет, спектакль еще не поставлен", – заявила Масляева на заседании Мещанского районного суда.
По ее словам, средства обналичивали через фирмы, которые получали от этого 10–15%, а наличные деньги хранили в сейфе в "Седьмой студии".
Также экс-бухгалтер назвала себя "козлом отпущения" для других фигурантов дела.
"Я сопоставила все факты и подумала: я человек из провинции, ранее судима. Они хотели меня привлечь, сделать из меня козла отпущения", – заявила Масляева.
Ранее Могорсуд отменил решение о возврате в прокуратуру уголовного дела "Седьмой студии". Дело направили в Мещанский суд на новое рассмотрение.
Гособвинение в апелляции возражало против возврата дела в надзорное ведомство. По мнению прокурора Михаила Резниченко, суд не мотивировал свое предложение, а в обвинении фигурантов противоречий нет.
Дело вернули в прокуратуру из-за нарушений в обвинительном заключении, которое содержит противоречия, препятствующие его рассмотрению и постановлению приговора.
До этого суд отменил фигурантам дела прежнюю меру пресечения в виде подписки о невыезде.
По делу "Седьмой студии" проходят худрук "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников, экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум и бывший генеральный директор АНО "Седьмая студия" Юрий Итин. Все они не признают вину.
В отдельном производстве находятся материалы в отношении экс-бухгалтера "Седьмой студии" Нины Масляевой и продюсера Екатерины Вороновой. Масляева заключила сделку со следствием, Воронову объявили в розыск и заочно арестовали.
По данным следствия, фигуранты дела завышали сведения о стоимости проводимых мероприятий в рамках проекта "Платформа", на который Минкульт выделил более 214 миллионов рублей из федерального бюджета. Ведомство, выступающее как потерпевшая сторона, выдвинуло требования о взыскании суммы к режиссеру и другим фигурантам.
Суд отказался брать с Серебренникова подписку о невыезде
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: