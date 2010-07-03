Экс-бухгалтер "Седьмой студии" заявила о завышении стоимости спектаклей

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Бывший бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева, обвиняемая в мошенничестве, заявила о завышении стоимости спектаклей. По ее словам, часть выделенных на постановки средств присваивали. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"В отчетах стоимость указана больше, ведь зарплаты сотрудников были больше. Часть присваивалась просто, не только на зарплаты. Спектакль должен был идти в течение года, на него выделили 4 миллиона рублей, а через два дня миллионов нет, спектакль еще не поставлен", – заявила Масляева на заседании Мещанского районного суда.

По ее словам, средства обналичивали через фирмы, которые получали от этого 10–15%, а наличные деньги хранили в сейфе в "Седьмой студии".

Также экс-бухгалтер назвала себя "козлом отпущения" для других фигурантов дела.

"Я сопоставила все факты и подумала: я человек из провинции, ранее судима. Они хотели меня привлечь, сделать из меня козла отпущения", – заявила Масляева.

Ранее Могорсуд отменил решение о возврате в прокуратуру уголовного дела "Седьмой студии". Дело направили в Мещанский суд на новое рассмотрение.

Гособвинение в апелляции возражало против возврата дела в надзорное ведомство. По мнению прокурора Михаила Резниченко, суд не мотивировал свое предложение, а в обвинении фигурантов противоречий нет.

Дело вернули в прокуратуру из-за нарушений в обвинительном заключении, которое содержит противоречия, препятствующие его рассмотрению и постановлению приговора.

До этого суд отменил фигурантам дела прежнюю меру пресечения в виде подписки о невыезде.

По делу "Седьмой студии" проходят худрук "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников, экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум и бывший генеральный директор АНО "Седьмая студия" Юрий Итин. Все они не признают вину.

В отдельном производстве находятся материалы в отношении экс-бухгалтера "Седьмой студии" Нины Масляевой и продюсера Екатерины Вороновой. Масляева заключила сделку со следствием, Воронову объявили в розыск и заочно арестовали.

По данным следствия, фигуранты дела завышали сведения о стоимости проводимых мероприятий в рамках проекта "Платформа", на который Минкульт выделил более 214 миллионов рублей из федерального бюджета. Ведомство, выступающее как потерпевшая сторона, выдвинуло требования о взыскании суммы к режиссеру и другим фигурантам.

