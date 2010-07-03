Мосгорсуд отменил возврат дела "Седьмой студии" в прокуратуру

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Мосгорсуд отменил решение о возврате в прокуратуру уголовного дела "Седьмой студии", обвиняемым по которому проходит режиссер Кирилл Серебренников, сообщает ТАСС.

Дело направили в Мещанский суд на новое рассмотрение. На время повторного слушания фигуранты дела останутся под подпиской о невыезде.

Гособвинение в апелляции возражало против возврата дела в надзорное ведомство. По мнению прокурора Михаила Резниченко, суд не мотивировал свое предложение, а в обвинении фигурантов противоречий нет.

Также он просил Мосгорсуд отменить решение о снятии с подсудимых подписок о невыезде, однако в этом требовании гособвинителю было отказано.

Ранее суд отменил фигурантам дела прежнюю меру пресечения в виде подписки о невыезде.

До этого дело вернули в прокуратуру из-за нарушений в обвинительном заключении, которое содержит противоречия, препятствующие его рассмотрению и постановлению приговора. Гособвинение посчитало возврат дела незаконным.

По делу "Седьмой студии" проходят худрук "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников, экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум и бывший генеральный директор АНО "Седьмая студия" Юрий Итин. Все обвиняемые не признают вину.

В отдельном производстве находятся материалы в отношении экс-бухгалтера "Седьмой студии" Нины Масляевой и продюсера Екатерины Вороновой. Масляева заключила сделку со следствием, Воронову объявили в розыск и заочно арестовали.

По данным следствия, сотрудники "Седьмой студии" завышали сведения о стоимости проводимых мероприятий в рамках проекта "Платформа", на который Минкульт выделил более 214 миллионов рублей из федерального бюджета. Ведомство, выступающее как потерпевшая сторона, выдвинуло требования о взыскании суммы к режиссеру и другим фигурантам.

