Суд назначил третью экспертизу по делу "Седьмой студии"

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Мещанский районный суд назначил третью экспертизу по уголовному делу "Седьмой студии" режиссера Кирилла Серебренникова, сообщает Агенство "Москва".

Предыдущая экспертиза установила, что на реализацию проекта "Платформа" требовалось не менее 260 миллионов рублей, в то время как "Седьмая студия" получила от Минкультуры только 216.

Сторона обвинения сочла выводы экспертов необъективными. По мнению прокурора, в экспертизе принимали участие заинтересованные лица, в том числе профессор кафедры истории зарубежного театра ГИТИС Видмантас Силюнас и первый заместитель художественного руководителя – директора МХТ имени Чехова Марина Андрейкина.

Защита считает доводы прокурора необоснованными. Адвокат Дмитрий Харитонов заявил, что факт работы Серебренникова и Силюнаса в одном учреждении не свидетельствует о том, что кто-то из них находился в зависимости от другого.

В ходе предварительного расследования была проведена еще одна экспертиза. Именно на основании ее результатов следствие пришло к выводу о многомиллионных хищениях бюджетных средств.

Ранее Мещанский суд приступил к повторному рассмотрению дела "Седьмой студии" и отказал прокуратуре в просьбе об избрании подсудимым меры пресечения в виде подписки о невыезде.

Фигурантами дела помимо Серебренникова являются экс-гендиректор "Седьмой студии" Юрий Итин, директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум и бывший директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский.

Материалы в отношении Нины Масляевой выделены в отдельное производство из основного дела, так как она признала вину и заключила сделку со следствием. Во время допроса в суде она заявила, что стоимость спектаклей завышалась.

Все фигуранты обвиняются по статье "Мошенничество в особо крупном размере". По версии следствия, они похитили денежные средства, которые Минкультуры выделило на проект "Платформа".