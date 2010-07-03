Дело бывшего главбуха "Седьмой студии" вернули в суд

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Уголовное дело в отношении бывшего главного бухгалтера "Седьмой студии" снова зарегистрировали в Мещанском районном суде столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на сайт Мосгорсуда.

Ранее суд вернул дело в отношении Масляевой в прокуратуру. Сообщалось, что в обвинительном заключении не была конкретизирована роль женщины в инкриминируемом преступлении.

Представители прокуратуры подали апелляцию, которую рассмотрели в президиуме Мосгорсуда. Там решили, что дело необходимо вернуть на новое рассмотрение в суд первой инстанции – то есть Мещанский.

Дело в отношении бывших сотрудников "Седьмой студии" было возбуждено по факту мошенничества. По версии следствия, подсудимые похитили более 133 миллионов рублей из госфинансирования, выделенного компании на проект "Платформа".

Расследование уголовного дела было завершено в 2018 году, впоследствии его рассматривал Мещанский суд Москвы. В сентябре 2019 года было принято решение вернуть его в прокуратуру для устранения недостатков в формулировке обвинительного заключения.

Дело бывшего бухгалтера Нины Масляевой выделили в отдельное производство. Во время допроса она сказала, что стоимость спектаклей "Седьмой студии" завышалась.

