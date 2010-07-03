Минкультуры РФ требует взыскать с фигурантов дела "Седьмой студии" 133 млн руб

Фото: Агентство"Москва"/Игорь Иванко

Министерство культуры РФ поддерживает иск к режиссеру Кириллу Серебренникову и другим фигурантам дела "Седьмой студии". Ведомство требует взыскать с подсудимых 133 миллиона рублей, как сообщает "Интерфакс".

"Мы поддерживаем исковые требования в полном объеме", – подтвердила представитель Минкультуры Людмила Смирнова на заседании Мещанского суда Москвы.

Ведомство заявило иск к Серебренникову и другим обвиняем по делу о возмещении ущерба. По версии следствия, подсудимые похитили более 133 миллионов из госфинансирования, выделенного "Седьмой студии" на проект по развитию и популяризации современного искусства "Платформа". Фигуранты дела якобы завышали сведения о стоимости проводимых мероприятий в рамках программы.

Расследование уголовного дела было завершено в 2018 году, с октября того же года его рассматривал Мещанский суд. В сентябре 2019 года дело вернули в генпрокуратуру в связи с недостатками в формулировке обвинительного заключения, однако позднее Мосгорсуд отменил это решение. Дело АНО "Седьмая студия" направили в Мещанский суд на новое рассмотрение.

До этого суд отменил фигурантам дела прежнюю меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Фигурантами дела, помимо режиссера, стали Алексей Малобродский, экс-руководитель департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры России, директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум, а также бывший генеральный директор АНО и экс-директор ярославского театра имени Волкова Юрий Итин.

В отдельном производстве находятся материалы в отношении экс-бухгалтера "Седьмой студии" Нины Масляевой и продюсера Екатерины Вороновой. Дело Масляевой направили на пересмотр, Воронову объявили в розыск и заочно арестовали.