Минкультуры РФ требует взыскать с фигурантов дела "Седьмой студии" 133 млн руб

13:51
Фото: Агентство"Москва"/Игорь Иванко
Министерство культуры РФ поддерживает иск к режиссеру Кириллу Серебренникову и другим фигурантам дела "Седьмой студии". Ведомство требует взыскать с подсудимых 133 миллиона рублей, как сообщает "Интерфакс".
"Мы поддерживаем исковые требования в полном объеме", – подтвердила представитель Минкультуры Людмила Смирнова на заседании Мещанского суда Москвы.
Ведомство заявило иск к Серебренникову и другим обвиняем по делу о возмещении ущерба. По версии следствия, подсудимые похитили более 133 миллионов из госфинансирования, выделенного "Седьмой студии" на проект по развитию и популяризации современного искусства "Платформа". Фигуранты дела якобы завышали сведения о стоимости проводимых мероприятий в рамках программы.
Расследование уголовного дела было завершено в 2018 году, с октября того же года его рассматривал Мещанский суд. В сентябре 2019 года дело вернули в генпрокуратуру в связи с недостатками в формулировке обвинительного заключения, однако позднее Мосгорсуд отменил это решение. Дело АНО "Седьмая студия" направили в Мещанский суд на новое рассмотрение.
До этого суд отменил фигурантам дела прежнюю меру пресечения в виде подписки о невыезде.
Фигурантами дела, помимо режиссера, стали Алексей Малобродский, экс-руководитель департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры России, директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум, а также бывший генеральный директор АНО и экс-директор ярославского театра имени Волкова Юрий Итин.
В отдельном производстве находятся материалы в отношении экс-бухгалтера "Седьмой студии" Нины Масляевой и продюсера Екатерины Вороновой. Дело Масляевой направили на пересмотр, Воронову объявили в розыск и заочно арестовали.
Экс-бухгалтер "Седьмой студии" заявила о завышении стоимости спектаклей
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