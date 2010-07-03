Серебренников заявил в суде, что тратил свои деньги на проект "Платформа"

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Кирилл Серебренников рассказал на заседании в Мещанском суде Москвы, что тратил личные деньги на покупку реквизита для театрального проекта "Платформа", в хищениях при реализации которого его обвиняют, сообщает ТАСС.

"Я получал деньги в кассе. Наличные ведь не запрещены. Какие-то вещи я покупал за свои личные деньги, какие-то костюмы на рынке. Я не видел в этом ничего противозаконного", – отметил режиссер.

Также он рассказал о процессе создания театральных спектаклей и своей роли в них как художественного руководителя. Серебренников снова не признал вину, заявив, что ничего не знал про обналичивание денег. По его словам, он не касался финансовых вопросов, полагаясь на продюсеров и бухгалтера.

Ранее Мосгорсуд отменил решение о возврате в прокуратуру уголовного дела "Седьмой студии". Дело направили в Мещанский суд на новое рассмотрение.

Гособвинение в апелляции возражало против возврата дела в надзорное ведомство. По мнению прокурора Михаила Резниченко, суд не мотивировал свое предложение, а в обвинении фигурантов противоречий нет.

Дело вернули в прокуратуру из-за нарушений в обвинительном заключении, которое содержит противоречия, препятствующие его рассмотрению и постановлению приговора.

До этого суд отменил фигурантам дела прежнюю меру пресечения в виде подписки о невыезде.

По делу "Седьмой студии" проходят худрук "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников, экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум и бывший генеральный директор АНО "Седьмая студия" Юрий Итин. Все они не признают вину.

В отдельном производстве находятся материалы в отношении экс-бухгалтера "Седьмой студии" Нины Масляевой и продюсера Екатерины Вороновой. Масляева заключила сделку со следствием, Воронову объявили в розыск и заочно арестовали.

По данным следствия, фигуранты дела завышали сведения о стоимости проводимых мероприятий в рамках проекта "Платформа", на который Минкульт выделил более 214 миллионов рублей из федерального бюджета. Ведомство, выступающее как потерпевшая сторона, выдвинуло требования о взыскании суммы к режиссеру и другим фигурантам.

