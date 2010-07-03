Свидетель по делу Серебренникова заявила о давлении со стороны следствия

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Свидетель обвинения по делу АНО "Седьмая студия" режиссера Кирилла Серебренникова заявила в суде о давлении со стороны следствия, передает Агентство "Москва".

Алеся Махмутова работает начальником управления контрактами в департаменте поддержки искусства министерства культуры России. По ее словам, на допросе следователь сказал, что если она будет говорить "все по законодательству", то может стать обвиняемой вместо свидетеля.

В суде огласили ее показания, данные на стадии следствия. Прокурор счел, что в показаниях есть существенные разногласия.

Ранее сообщалось, что Мещанский суд приступил к повторному рассмотрению дела "Седьмой студии" и отказал прокуратуре в просьбе об избрании подсудимым меры пресечения в виде подписке о невыезде.

Фигурантами дела стали художественный руководитель "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников, бывший гендиректор АНО "Седьмая студия" Юрий Итин, директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум и бывший директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский.

Материалы в отношении бывшего главного бухгалтера Нины Масляевой выделили в отдельное производство, так как она признала вину и заключила сделку со следствием. Во время допроса Масляева сказала, что стоимость спектаклей "Седьмой студии" завышалась.

Все они обвиняются по статье "Мошенничество в особо крупном размере". Следствие считает, что фигуранты похитили денежные средства, которые министерство культуры РФ выделило на проект "Платформа". Серебренников же заявил, что тратил личные деньги на покупку реквизита для проекта.