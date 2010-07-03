Свидетель по делу Серебренникова заявила о давлении со стороны следствия

15:19
Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко
Свидетель обвинения по делу АНО "Седьмая студия" режиссера Кирилла Серебренникова заявила в суде о давлении со стороны следствия, передает Агентство "Москва".
Алеся Махмутова работает начальником управления контрактами в департаменте поддержки искусства министерства культуры России. По ее словам, на допросе следователь сказал, что если она будет говорить "все по законодательству", то может стать обвиняемой вместо свидетеля.
В суде огласили ее показания, данные на стадии следствия. Прокурор счел, что в показаниях есть существенные разногласия.
Ранее сообщалось, что Мещанский суд приступил к повторному рассмотрению дела "Седьмой студии" и отказал прокуратуре в просьбе об избрании подсудимым меры пресечения в виде подписке о невыезде.
Фигурантами дела стали художественный руководитель "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников, бывший гендиректор АНО "Седьмая студия" Юрий Итин, директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум и бывший директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский.
Материалы в отношении бывшего главного бухгалтера Нины Масляевой выделили в отдельное производство, так как она признала вину и заключила сделку со следствием. Во время допроса Масляева сказала, что стоимость спектаклей "Седьмой студии" завышалась.
Все они обвиняются по статье "Мошенничество в особо крупном размере". Следствие считает, что фигуранты похитили денежные средства, которые министерство культуры РФ выделило на проект "Платформа". Серебренников же заявил, что тратил личные деньги на покупку реквизита для проекта.
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