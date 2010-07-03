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Москва 24

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Культура

10:49

В Москве начались съемки нового фильма Кирилла Серебренникова

культура

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Москве стартовали съемки фильма Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе" по книге писателя Алексея Сальникова. Главные роли в картине сыграют Семен Серзин и Чулпан Хаматова.

"Очень редко появляются книги, которые немедленно хочется поставить в театре или снять по ним кино. Роман Сальникова – именно тот случай. Этот текст провоцирует фантазию. Роман парадоксальный. В нем много интересных перевертышей, временных пластов, точных человеческих типажей и мифологем, в нем очень много юмора. Все это я попытался сохранить и в сценарии", – цитирует ТАСС Серебренникова. Выход фильма запланирован на 2020 год.

Роман Алексея Сальникова "Петровы в гриппе и вокруг него" впервые был целиком опубликован в журнале "Волга", затем стал бесплатно доступен в сервисе Bookmate и оказался там настолько популярным, что его в 2018 году выпустило одно из издательств. Эта книга – повествование о нескольких болезненных днях из жизни одной уральской семьи.

Предыдущий фильм Кирилла Серебренникова – "Лето" – вышел на экраны летом 2018 года. Сюжет фильма основан на малоизвестных фактах из биографии Виктора Цоя. Действия происходят летом 1981 года в Ленинграде, где под влиянием Led Zeppelin, Дэвида Боуи и других западных исполнителей зарождается русский рок.

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