Серебренников стал человеком года по версии театральных критиков

Худрук московского "Гоголь-центра", режиссер Кирилл Серебренников стал человеком года по версии Ассоциации театральных критиков (АТК), Он удостоен этого звания с формулировкой "За беспрецедентную верность профессии в условиях домашнего ареста", сообщает пресс-служба ассоциации.
С 23 августа 2017 года Серебренников находится под домашним арестом в рамках так называемого дела "Седьмой студии". Ему и другим фигурантам инкриминируется хищение 133 миллионов бюджетных рублей, выделенных на реализацию проекта по развитию современного искусства "Платформа".
Как отметили в АТК, даже в таких условиях режиссеру удается сохранять верность профессии и не прекращать свою творческую активность, выпуская спектакли и фильмы.
В АТК напомнили, что в мае 2018 года на Каннском фестивале фильм Серебренникова "Лето" получил приз за саундтрек. В конце октября режиссер дважды номинировался на "Золотую маску" за спектакли "Маленькие трагедии" и "Нуреев".
В начале ноября в оперном театре Цюриха состоялась премьера оперы Вольфганга Амадея Моцарта "Так поступают все женщины" в постановке Серебренникова, а на 25 декабря в "Гоголь-центре" запланирована премьера его нового спектакля "Барокко".
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.