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17 декабря, 14:24

Серебренников стал человеком года по версии театральных критиков

общество культура

17 декабря, 14:24

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Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Серебренников

Худрук московского "Гоголь-центра", режиссер Кирилл Серебренников стал человеком года по версии Ассоциации театральных критиков (АТК), Он удостоен этого звания с формулировкой "За беспрецедентную верность профессии в условиях домашнего ареста", сообщает пресс-служба ассоциации.

С 23 августа 2017 года Серебренников находится под домашним арестом в рамках так называемого дела "Седьмой студии". Ему и другим фигурантам инкриминируется хищение 133 миллионов бюджетных рублей, выделенных на реализацию проекта по развитию современного искусства "Платформа".

Как отметили в АТК, даже в таких условиях режиссеру удается сохранять верность профессии и не прекращать свою творческую активность, выпуская спектакли и фильмы.

В АТК напомнили, что в мае 2018 года на Каннском фестивале фильм Серебренникова "Лето" получил приз за саундтрек. В конце октября режиссер дважды номинировался на "Золотую маску" за спектакли "Маленькие трагедии" и "Нуреев".

В начале ноября в оперном театре Цюриха состоялась премьера оперы Вольфганга Амадея Моцарта "Так поступают все женщины" в постановке Серебренникова, а на 25 декабря в "Гоголь-центре" запланирована премьера его нового спектакля "Барокко".

общество культура

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