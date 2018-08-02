Франция наградила Серебренникова Орденом искусств и литературы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Франция наградила Орденом искусств и литературы российского режиссера Кирилла Серебренникова, который сейчас находится под домашним арестом по обвинению в хищении средств Минкультуры РФ. Об этом сообщает агентство France Presse.

По информации агентства, 2 августа указ о награждении Серебренникова подписала министр культуры Франции Франсуаз Ниссен. Ранее в защиту российского режиссера выступила дирекция Каннского кинофестиваля, где представили его фильм "Лето". Позже эту картину показали гостям Авиньонского театрального фестиваля, на котором также прозвучали слова поддержки режиссеру. В 2019 году в программу Авиньонского фестиваля решили включить новый спектакль в постановке Серебренникова.

18 июля Басманный суд столицы продлил срок домашнего ареста художественному руководителю "Гоголь-центра" Кириллу Серебренникову до 22 августа.

Помимо Серебренникова, по делу "Седьмой студии" проходят экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, экс-директор "Седьмой студии" Юрий Итин, а также директор РАМТ Софья Апфельбаум и бывший главный бухгалтер "Седьмой студии" Нина Масляева. Они обвиняются в хищении 133 миллионов рублей, которые были выделены Минкультуры РФ на реализацию проекта "Платформа".