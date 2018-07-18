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Москва 24

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Происшествия

18 июля, 11:39

Суд продлил режиссеру Серебренникову срок домашнего ареста до 22 августа

суды культура

Кириллу Серебренникову продлили домашний арест до 22 августа

Басманный районный суд столицы продлил срок домашнего ареста режиссеру Кириллу Серебренникову и директору Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софье Апфельбаум, обвиняемым по делу о хищении 133 миллионов рублей, выделенных на реализацию культурного проекта "Платформа", передает телеканал Москва 24.

Серебренников останется под домашним арестом до 22 августа, а Апфельбаум – до 19 сентября. Таким образом, суд удовлетворил ходатайства следствия.

Как заявил в ходе заседания следователь, они оба обвиняются в совершении умышленного тяжкого преступления в сфере экономики и, находясь на свободе, смогут скрыться от следствия и суда, угрожать свидетелям и иным способом воспрепятствовать расследованию по делу.

При этом защита утверждала, что никакого хищения Серебренников и другие обвиняемые не совершали, и соответственно никакого ущерба государству в лице министерства культуры РФ причинено не было.

Сам режиссер назвал происходящие с ним в течение последнего года события абсурдными. Он подчеркнул, что ему незачем скрываться и некому угрожать. Также Серебренников отметил, что вместе с адвокатами заявлял более 30 ходатайств для установления факта хищения денежных средств, в том числе просил допросить всех сотрудников "Седьмой студии", однако следствие отклонило все эти ходатайства.

Режиссер добавил, что против них нет никаких доказательств. Он заявил, что гордится проектом "Платформа" и всеми, кто его делал. "Все мы получили зарплату наличными в кассе и расписывались", – закончил свое выступление Серебренников.

Фигурантами уголовного дела, помимо Серебренникова и Апфельбаум , являются и бывший главбух "Гоголь-центра" Нина Масляева, экс-гендиректор АНО "Седьмая студия" Юрий Итин, бывший генеральный продюсер "Седьмой студии" и экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, продюсер Екатерина Воронова. Всем им уже предъявили обвинение в окончательной редакции.

По данным следователей, в 2011 году Серебренников разработал проект "Платформа". В 2011–2014 годы Минкультуры России выделило проекту более 214 миллионов рублей. Для этого проекта обвиняемый создал "Седьмую студию". Следствие полагает, что Малобродский, Воронова и Масляева завышали данные о количестве и стоимости мероприятий.

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