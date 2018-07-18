Суд продлил режиссеру Серебренникову срок домашнего ареста до 22 августа

Кириллу Серебренникову продлили домашний арест до 22 августа

Басманный районный суд столицы продлил срок домашнего ареста режиссеру Кириллу Серебренникову и директору Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софье Апфельбаум, обвиняемым по делу о хищении 133 миллионов рублей, выделенных на реализацию культурного проекта "Платформа", передает телеканал Москва 24.

Серебренников останется под домашним арестом до 22 августа, а Апфельбаум – до 19 сентября. Таким образом, суд удовлетворил ходатайства следствия.

Как заявил в ходе заседания следователь, они оба обвиняются в совершении умышленного тяжкого преступления в сфере экономики и, находясь на свободе, смогут скрыться от следствия и суда, угрожать свидетелям и иным способом воспрепятствовать расследованию по делу.

При этом защита утверждала, что никакого хищения Серебренников и другие обвиняемые не совершали, и соответственно никакого ущерба государству в лице министерства культуры РФ причинено не было.

Сам режиссер назвал происходящие с ним в течение последнего года события абсурдными. Он подчеркнул, что ему незачем скрываться и некому угрожать. Также Серебренников отметил, что вместе с адвокатами заявлял более 30 ходатайств для установления факта хищения денежных средств, в том числе просил допросить всех сотрудников "Седьмой студии", однако следствие отклонило все эти ходатайства.

Режиссер добавил, что против них нет никаких доказательств. Он заявил, что гордится проектом "Платформа" и всеми, кто его делал. "Все мы получили зарплату наличными в кассе и расписывались", – закончил свое выступление Серебренников.

Фигурантами уголовного дела, помимо Серебренникова и Апфельбаум , являются и бывший главбух "Гоголь-центра" Нина Масляева, экс-гендиректор АНО "Седьмая студия" Юрий Итин, бывший генеральный продюсер "Седьмой студии" и экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, продюсер Екатерина Воронова. Всем им уже предъявили обвинение в окончательной редакции.

По данным следователей, в 2011 году Серебренников разработал проект "Платформа". В 2011–2014 годы Минкультуры России выделило проекту более 214 миллионов рублей. Для этого проекта обвиняемый создал "Седьмую студию". Следствие полагает, что Малобродский, Воронова и Масляева завышали данные о количестве и стоимости мероприятий.