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Происшествия

21:33

Серебренников назвал нелепым обвинение в хищении 129 млн рублей

происшествия суды

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Режиссер Кирилл Серебренников в ходе прений сторон в Мещанском суде Москвы назвал нелепым обвинение в хищении около 129 миллионов рублей при реализации театрального проекта "Платформа". Об этом сообщает ТАСС.

"Это нелепое обвинение я полностью отвергаю", – сказал Серебренников.

Ранее стало известно, что гособвинение запросило шесть лет колонии общего режима для режиссера Кирилла Серебренникова. В отношении же троих других фигурантов дела "Седьмой студии" прокурор попросил суд о наказании сроком от четырех до пяти лет лишения свободы. Сообщалось, что гособвинение считает доказанной вину фигурантов дела "Седьмой студии" в хищении средств.

Расследование уголовного дела было завершено в 2018 году, с октября того же года его рассматривал Мещанский суд. В сентябре 2019 года дело вернули в генпрокуратуру в связи с недостатками в формулировке обвинительного заключения, однако позднее Мосгорсуд отменил это решение. Дело АНО "Седьмая студия" направили в Мещанский суд на новое рассмотрение.

Гособвинение запросило 6 лет колонии режиссеру Серебренникову

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