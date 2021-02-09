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Культура

10:45

Серебренников попрощался с труппой "Гоголь-центра"

культура театр

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Художественный руководитель "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников попрощался c труппой театра, опубликовав в Instagram извещение департамента культуры Москвы об истечении контракта с ним 25 февраля.

"Все в этом мире, начавшись, заканчивается. Но начинается что-то новое. Я благодарю друзей, учеников и врагов за уникальный опыт, который помог мне разобраться во многих важных вещах. "Гоголь-центр" как театр и как идея продолжит жить. Потому что театр и свобода шире и важнее, а значит, и живучее всевозможных чиновников, обстоятельств, и даже шире и важнее их создателей", – написал Серебренников.

Он также попросил артистов не предаваться унынию и постараться сделать все для того, чтобы "Гоголь-центр" остался живым.

Ранее в СМИ появилась информация, что Кирилл Серебренников покинет пост руководителя "Гоголь-центра", поскольку столичный департамент культуры не собирается продлевать с ним контракт. Это подтвердил сам режиссер, отказавшись, однако, комментировать свой возможный уход.

2 февраля "Гоголь-центр" отметил свой восьмой день рождения. Все эти годы он провел под руководством Серебренникова.

Театральный критик прокомментировала возможный уход Серебренникова из "Гоголь-центра"

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