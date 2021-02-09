Серебренников попрощался с труппой "Гоголь-центра"

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Художественный руководитель "Гоголь-центра" Кирилл Серебренников попрощался c труппой театра, опубликовав в Instagram извещение департамента культуры Москвы об истечении контракта с ним 25 февраля.
"Все в этом мире, начавшись, заканчивается. Но начинается что-то новое. Я благодарю друзей, учеников и врагов за уникальный опыт, который помог мне разобраться во многих важных вещах. "Гоголь-центр" как театр и как идея продолжит жить. Потому что театр и свобода шире и важнее, а значит, и живучее всевозможных чиновников, обстоятельств, и даже шире и важнее их создателей", – написал Серебренников.
Он также попросил артистов не предаваться унынию и постараться сделать все для того, чтобы "Гоголь-центр" остался живым.
Ранее в СМИ появилась информация, что Кирилл Серебренников покинет пост руководителя "Гоголь-центра", поскольку столичный департамент культуры не собирается продлевать с ним контракт. Это подтвердил сам режиссер, отказавшись, однако, комментировать свой возможный уход.
2 февраля "Гоголь-центр" отметил свой восьмой день рождения. Все эти годы он провел под руководством Серебренникова.
Театральный критик прокомментировала возможный уход Серебренникова из "Гоголь-центра"
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: