Новым худруком театра Джигарханяна назначен Сергей Газаров

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Актер и режиссер театра и кино Сергей Газаров назначен новым художественным руководителем Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Нового художественного руководителя представил руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский.

Сам Газаров признался, что театр ему не безразличен. Он отметил, что культурное учреждение находится в сложном положении.

"Театр нуждается в обновлении во всех смыслах и направлениях. Нам предстоит проделать большую работу. И мы ее сделаем. В наших с вами силах привнести новую жизнь в это место, чтобы имя театра звучало и значило так же много для нашей культуры, как имя его основателя Армена Борисовича Джигарханяна", – прокомментировал Газаров.

Сергей Газаров был главным режиссером театра Джигарханяна с 1998 по 2001 год. Также он работал в театре Современник, Театре-студии под руководством Олега Табакова. В 1991 году он был удостоен премии Союза театральных деятелей России за лучший спектакль года (постановка "Ревизор").

Армен Джигарханян руководил театром с 1996 года.

Народный артист СССР скончался 14 ноября 2020 года. Актер и режиссер ушел из жизни в возрасте 85 лет.

Прощание с артистом состоялось 17 ноября в открытом формате. На нем присутствовали народная артистка СССР Инна Чурикова, народный артист РФ Александр Пашутин, посол Армении в России Вардан Тоганян, председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, глава департамента культуры Александр Кибовский и другие деятели.

Джигарханяна похоронили на Ваганьковском кладбище.

Свои соболезнования в связи с кончиной артиста выразил Сергей Собянин. Он назвал Джигарханяна замечательным мастером и великим актером. Также соболезнования родным и близким выразил Владимир Путин.