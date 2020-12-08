Новым худруком театра Джигарханяна назначен Сергей Газаров

Фото: ТАСС/Александр Мамаев/URA.RU
Актер и режиссер театра и кино Сергей Газаров назначен новым художественным руководителем Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.
Нового художественного руководителя представил руководитель департамента культуры города Москвы Александр Кибовский.
Сам Газаров признался, что театр ему не безразличен. Он отметил, что культурное учреждение находится в сложном положении.
"Театр нуждается в обновлении во всех смыслах и направлениях. Нам предстоит проделать большую работу. И мы ее сделаем. В наших с вами силах привнести новую жизнь в это место, чтобы имя театра звучало и значило так же много для нашей культуры, как имя его основателя Армена Борисовича Джигарханяна", – прокомментировал Газаров.
Сергей Газаров был главным режиссером театра Джигарханяна с 1998 по 2001 год. Также он работал в театре Современник, Театре-студии под руководством Олега Табакова. В 1991 году он был удостоен премии Союза театральных деятелей России за лучший спектакль года (постановка "Ревизор").
Армен Джигарханян руководил театром с 1996 года.
Народный артист СССР скончался 14 ноября 2020 года. Актер и режиссер ушел из жизни в возрасте 85 лет.
Прощание с артистом состоялось 17 ноября в открытом формате. На нем присутствовали народная артистка СССР Инна Чурикова, народный артист РФ Александр Пашутин, посол Армении в России Вардан Тоганян, председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, глава департамента культуры Александр Кибовский и другие деятели.
Джигарханяна похоронили на Ваганьковском кладбище.
Свои соболезнования в связи с кончиной артиста выразил Сергей Собянин. Он назвал Джигарханяна замечательным мастером и великим актером. Также соболезнования родным и близким выразил Владимир Путин.
В Москве простились с Арменом Джигарханяном
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: