Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Народного артиста СССР Армена Джигарханяна похоронили на Ваганьковском кладбище, сообщает РИА Новости со ссылкой на его друга Артура Согомоняна.

"Армена Борисовича похоронили на Ваганьковском кладбище рядом с дочерью", – рассказал Согомонян.

17 ноября состоялась церемония прощания с Джигарханняом. На ней присутствовали народная артистка СССР Инна Чурикова, народный артист РФ Александр Пашутин, посол Армении в России Вардан Тоганян, председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, глава департамента культуры Александр Кибовский и другие деятели.

Джигарханян скончался на 86-м году жизни 14 ноября. Соболезнования родным и близким в связи с этим выразили президент России Владимир Путин и Сергей Собянин.

Джигарханян родился в Ереване 3 октября 1935 года. В 1954 году поступил в Ереванский государственный институт театра и кино.

За свою творческую карьеру он сыграл более 250 ролей в театре и кино. Звание народного артиста РСФСР Джигарханян получил в 1973 году, народного артиста Армянской ССР – в 1977 году, звание народного артиста СССР – в 1985 году. Также артист награжден тремя орденами "За заслуги перед Отечеством".

Актер и режиссер Армен Джигарханян широко известен зрителям по таким картинам, как "Здравствуйте, я ваша тетя!", "Место встречи изменить нельзя", "Собака на сене", "Ширли-мырли". С 1996 года он являлся президентом и художественным руководителем Московского драматического театра.