Прощание с Джигарханяном пройдет в отрытом формате

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Прощание с народным артистом СССР Арменом Джигарханяном пройдет в отрытом формате с соблюдением всех необходимых мер безопасности, сообщил РИА Новости друг актера Артур Согомонян.

"Да, власти разрешили провести прощание в отрытом формате с соблюдением всех необходимых мер безопасности. Желающие смогут прийти во вторник проститься с ним", – сказал он.

Согомонян отметил, что все желающие смогут прийти проститься с актером в театр Армена Джигарханяна во вторник, 17 ноября. Похоронят артиста на Ваганьковском кладбище, рядом с дочерью.

Актер скончался в Москве в субботу, 14 ноября, на 86-м году жизни. По словам Согомоняна, в последнее время Джигарханян сильно болел. Он находился в больнице в обществе бывшей жены Татьяны Власовой.

Свои соболезнования выразил Сергей Собянин. Он назвал Джигарханяна замечательным мастером и великим актером. Также соболезнования родным и близким выразил Владимир Путин.

Армен Джигарханян родился в Ереване 3 октября 1935 года. В 1954 году поступил в Ереванский государственный институт театра и кино.

За свою творческую карьеру он сыграл более 250 ролей в театре и кино. Звание народного артиста РСФСР Джигарханян получил в 1973 году, народного артиста Армянской ССР – в 1977 году, звание народного артиста СССР – в 1985 году. Также артист награжден тремя орденами "За заслуги перед Отечеством".

Актер и режиссер Армен Джигарханян широко известен зрителям по таким картинам, как "Здравствуйте, я ваша тетя!", "Место встречи изменить нельзя", "Собака на сене", "Ширли-мырли". С 1996 года он является президентом и художественным руководителем Московского драматического театра.

