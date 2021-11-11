16:44
Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Режиссер Кирилл Серебренников и фигуранты дела "Седьмой студии" возместили государству 129 миллионов рублей ущерба по делу о хищениях при реализации театрального проекта "Платформа", сообщает ТАСС.
Арест, наложенный на имущество режиссера, отменили в связи с полным добровольным погашением штрафа и гражданского иска, назначенных приговором суда.
26 июня суд приговорил Серебренникова к трем годам лишения свободы условно. При этом режиссеру нужно выплатить штраф в размере 800 тысяч рублей.
Согласно решению суда, к условным срокам приговорены и два фигуранта дела автономной некоммерческой организации "Седьмая студия": Алексей Малобродский осужден на два года, Юрий Итин – на три.
До этого фигурантов обвинили в хищении денег при реализации проекта "Платформа". Следователями установлено, что фигуранты дела завышали данные о стоимости проводимых мероприятий в рамках проекта. На него Минкульт выделил более 214 миллионов рублей из федерального бюджета.
Серебренников и фигуранты дела "Седьмой студии" возместили государству 129 млн рублей
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