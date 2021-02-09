В Кремле прокомментировали уход Серебренникова из "Гоголь-центра"

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал уход Кирилла Серебренникова с поста художественного руководителя "Гоголь-центра". При этом он отказался давать оценку его режиссерскому таланту, сообщает "Газета.ру".

"Это не функция Кремля. Есть работодатель и принятый по найму режиссер. Если работа режиссера устраивает работодателя, он продолжает работать, если нет, то работодатель не продлевает контракт. Талантливый режиссер всегда найдет себе контракт", – заявил Песков.

Ранее Серебренников попрощался c труппой "Гоголь-центра", опубликовав в Instagram извещение департамента культуры Москвы об истечении контракта с ним 25 февраля. Он попросил артистов не унывать и постараться сделать все для того, чтобы театр остался живым.

2 февраля "Гоголь-центр" отметил свой восьмой день рождения. Все эти годы он провел под руководством Серебренникова.