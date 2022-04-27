"Тайны нашей эстрады": как Владимир Трошин выступал на разогреве у Марлен Дитрих

Голос актера МХАТа Владимира Трошина знали во всем мире. В СССР Трошин был одним из самых популярных эстрадных певцов на протяжении нескольких десятилетий. Но у его славы была оборотная сторона, о которой знали немногие.

Что связывало Трошина с невероятной Марлен Дитрих? Как поющий актер перепел оперных певцов? И за что Владимира Трошина невзлюбили в театре? Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".