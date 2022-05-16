Фото: кадр из фильма "Черное зеркало"; режиссер – Оуэн Харрис; производство – Channel 4 Television Corporation

Netflix анонсировал шестой сезон сериала "Черное зеркало". Об этом сообщает издание Variety.

Отмечается, что в настоящий момент ведется набор актеров для новых эпизодов. Подробности о том, какие конкретно истории расскажет шестой сезон сериала, пока не сообщаются. Не названа и дата релиза.

При этом предполагается, что новый сезон будет включать больше эпизодов, чем пятый.

"Черное зеркало" – антиутопическая драма, состоящая из пяти сезонов. Премьера последнего состоялась в июне 2019 года. Первые сезоны транслировались на британском телеканале Channel 4, однако позже сериал стал глобальной сенсацией на Netflix. Зрителей привлекают высокобюджетные эпизоды с участием знаменитостей. В прошлых сезонах в проекте приняли участие Майли Сайрус, Эндрю Скотт и Энтони Маки.

В 2020 году создатель сериала-антиутопии Чарли Брукер заявлял, что не работает над шестым сезоном, поскольку в мире и так все плохо, из-за чего у зрителей пропал интерес к историям о разлагающихся обществах. Брукер отметил, что и сам переключился на комедийные истории.

