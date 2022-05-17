"Звезды советского экрана": братья Соломины и фильм "Даурия"

В ноябре 1972 года журнал "Советский экран" опубликовал рецензию на исторический фильм о сибирских казаках "Даурия". Редакция уделила особое внимание работе Виталия и Юрия Соломиных. Знаменитые братья входили в список актеров первой величины, но снимались вместе впервые.

Почему братья Соломины так радовались, узнав, что будут сниматься вместе? Как получилось, что младший Соломин стал популярным актером раньше старшего? По какой причине Виталий Соломин учился водить машину в воде? Зачем Юрий Соломин полтора года кормил комаров в тайге? Как его брат Виталий получил роль с помощью чужих усов? И каким образом сон режиссера Евгения Ташкова повлиял на всю дальнейшую жизнь Соломина старшего?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".