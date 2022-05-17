"Звезды советского экрана": братья Соломины и фильм "Даурия"

В ноябре 1972 года журнал "Советский экран" опубликовал рецензию на исторический фильм о сибирских казаках "Даурия". Редакция уделила особое внимание работе Виталия и Юрия Соломиных. Знаменитые братья входили в список актеров первой величины, но снимались вместе впервые.
Почему братья Соломины так радовались, узнав, что будут сниматься вместе? Как получилось, что младший Соломин стал популярным актером раньше старшего? По какой причине Виталий Соломин учился водить машину в воде? Зачем Юрий Соломин полтора года кормил комаров в тайге? Как его брат Виталий получил роль с помощью чужих усов? И каким образом сон режиссера Евгения Ташкова повлиял на всю дальнейшую жизнь Соломина старшего?
Об этом – в программе "Звезды советского экрана".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: