"Тайны нашей эстрады": кто, как и за что наказывал Вадима Мулермана

Вадим Мулерман – один из популярнейших певцов своего времени. В оттепельные 60-е годы его голос очаровывал весь Союз. Но слава прошла мимолетно.

Он никогда не был диссидентом, не планировал им быть, но вдруг ему перестали давать дорогу. Почему фортуна вдруг обернулась против Вадима Мулермана? Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".