"Тайны кино": "Сорок первый", "Баллада о солдате", "Чистое небо"

19-летний Григорий Чухрай мечтал стать режиссером, но вместо этого ушел на войну. Фронтовой опыт навсегда изменил юношу. Став кинорежиссером, он начал снимать фильмы о простых людях, которые жили и служили в военное время.

Однако делать такие картины начинающему режиссеру было непросто. За каждую картину Чухраю приходилось сражаться с цензорами, коллегами и даже следователями. Его обвиняли в необдуманных тратах и искажении истории. Он мог лишиться работы и свободы, но не мог отказаться от правды.

Как картина "Сорок первый" о любви красноармейки и белого офицера оказалась на Каннском фестивале? Почему после начала съемок "Баллады о солдате" режиссер решил заменить главных исполнителей? Какую роль в судьбе киноленты "Чистое небо" сыграла министр культуры Екатерина Фурцева? И как Григорию Чухраю удавалось снимать фильмы на опасные темы? Об этом – в программе "Тайны кино".

