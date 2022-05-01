Фото: vk.com/mossobyanin

Сергей Собянин поздравил москвичей с Праздником Весны и Труда. Мэр отметил, что основой развития города является сплоченность и профессионализм.

"Спасибо за ваш неоценимый вклад в будущее Москвы. Желаю крепкого здоровья, благополучия и новых успехов", – написал Собянин в своем телеграм-канале.

Также градоначальник пригласил жителей столицы на фестиваль "Московская весна", который стартовал 30 апреля.

Всего подготовлена 21 тематическая площадка, посетить их можно до 10 мая. Гостей фестивальных площадок ждут спектакли и концертные программы, творческие мастер-классы и знакомство с историческими фактами, лучшие угощения и занятия спортом.

Особую программу на фестивале "Московская весна" подготовят к празднованию Дня Победы. Гости площадок смогут написать письма и открытки ветеранам, а также поздравить их лично.