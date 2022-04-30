Фестиваль "Московская весна" стартовал в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Фестиваль "Московская весна", посвященный Дню Победы, стартовал в столице. Всего подготовлена 21 тематическая площадка, посетить их можно до 10 мая.
"Фестиваль "Пасхальный дар" передал эстафету "Московской весне", которая станет ярким, наполненным музыкой и радостью праздником встречи весеннего тепла и солнца! <...> Особое место в программе фестиваля занимает празднование 9 Мая, когда по всему городу будут звучать любимые и знакомые всем песни и стихи военных лет", – отметил руководитель департамента торговли и услуг города Москвы Алексей Немерюк.
Также в период с 30 апреля по 10 мая гостей фестивальных площадок ждут спектакли и концертные программы, творческие мастер-классы и знакомство с историческими фактами, лучшие угощения и занятия спортом.
Особую программу на фестивале "Московская весна" подготовят к празднованию Дня Победы. Гости площадок смогут написать письма и открытки ветеранам, а также поздравить их лично.
Для детей в столице подготовят занятия исторического кружка, где их научат вязать морские узлы и расскажут об истории маяков. Кроме того, малышам помогут создать 3D-открытку для ветеранов.
В программу "Московской весны" вошли занятия по ботанике. Они подойдут тем, кто увлекается выращиванием растений, – гостей научат правильно готовить рассаду и впоследствии высаживать цветы и травы прямо дома.
В весенней эколаборатории подготовят мастер-классы по созданию подвесных композиций в экостиле, а также обложек для экоблокнотов. Кроме того, можно будет сделать подставку под горячие блюда в технике декупаж.
Также горожан приглашают на музыкальные занятия. Работать на столичных площадках будут школы музыки и танца, диджеинга, актерского мастерства, ретротанцев и дыхания.
После продолжительного перерыва в столице возобновились занятия проекта "Московское долголетие". Участники программы проведут кулинарные и творческие мастер-классы для детей, а также выступят с музыкальными и танцевальными номерами и займутся гимнастикой.
Ко Дню Победы москвичи старшего возраста поделятся личными воспоминаниями и создадут с детьми поздравительные открытки для ветеранов.
На площадках фестиваля "Московская весна" будет доступно праздничное меню, в которое войдут свежие супы и вторые блюда, а также необычные цветные блины, перепечи с моцареллой, чуррос и различные лимонады.
Жителей и гостей столицы в течение всего фестиваля ждут кукольные спектакли и постановки по мотивам детских сказок. Кроме того, в программе предусмотрены выступления музыкальных коллективов.
На площадках фестиваля также будут проходить силовые тренировки на свежем воздухе. Все желающие смогут присоединиться к зарядке, поиграть в футбол, петанк и настольный теннис.
Ранее Сергей Собянин заявил, что до конца 2022 года в Москве пройдут еще 15 фестивалей. Подобные тематические мероприятия он назвал элементом городского стиля, причем площадки открывают по всей столице.
Собянин пригласил горожан на фестивали "Пасхальный дар" и "Московская весна"
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: