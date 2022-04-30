Фестиваль "Московская весна" стартовал в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Фестиваль "Московская весна", посвященный Дню Победы, стартовал в столице. Всего подготовлена 21 тематическая площадка, посетить их можно до 10 мая.

"Фестиваль "Пасхальный дар" передал эстафету "Московской весне", которая станет ярким, наполненным музыкой и радостью праздником встречи весеннего тепла и солнца! <...> Особое место в программе фестиваля занимает празднование 9 Мая, когда по всему городу будут звучать любимые и знакомые всем песни и стихи военных лет", – отметил руководитель департамента торговли и услуг города Москвы Алексей Немерюк.

Также в период с 30 апреля по 10 мая гостей фестивальных площадок ждут спектакли и концертные программы, творческие мастер-классы и знакомство с историческими фактами, лучшие угощения и занятия спортом.

Программа ко Дню Победы

Особую программу на фестивале "Московская весна" подготовят к празднованию Дня Победы. Гости площадок смогут написать письма и открытки ветеранам, а также поздравить их лично.

Для детей в столице подготовят занятия исторического кружка, где их научат вязать морские узлы и расскажут об истории маяков. Кроме того, малышам помогут создать 3D-открытку для ветеранов.

Мастер-классы и занятия

В программу "Московской весны" вошли занятия по ботанике. Они подойдут тем, кто увлекается выращиванием растений, – гостей научат правильно готовить рассаду и впоследствии высаживать цветы и травы прямо дома.

В весенней эколаборатории подготовят мастер-классы по созданию подвесных композиций в экостиле, а также обложек для экоблокнотов. Кроме того, можно будет сделать подставку под горячие блюда в технике декупаж.

Также горожан приглашают на музыкальные занятия. Работать на столичных площадках будут школы музыки и танца, диджеинга, актерского мастерства, ретротанцев и дыхания.

Мероприятия проекта "Московское долголетие"

После продолжительного перерыва в столице возобновились занятия проекта "Московское долголетие". Участники программы проведут кулинарные и творческие мастер-классы для детей, а также выступят с музыкальными и танцевальными номерами и займутся гимнастикой.

Ко Дню Победы москвичи старшего возраста поделятся личными воспоминаниями и создадут с детьми поздравительные открытки для ветеранов.

Меню праздника

На площадках фестиваля "Московская весна" будет доступно праздничное меню, в которое войдут свежие супы и вторые блюда, а также необычные цветные блины, перепечи с моцареллой, чуррос и различные лимонады.

Театр, музыка и спорт

Жителей и гостей столицы в течение всего фестиваля ждут кукольные спектакли и постановки по мотивам детских сказок. Кроме того, в программе предусмотрены выступления музыкальных коллективов.

На площадках фестиваля также будут проходить силовые тренировки на свежем воздухе. Все желающие смогут присоединиться к зарядке, поиграть в футбол, петанк и настольный теннис.

Ранее Сергей Собянин заявил, что до конца 2022 года в Москве пройдут еще 15 фестивалей. Подобные тематические мероприятия он назвал элементом городского стиля, причем площадки открывают по всей столице.

