Первая интерактивная карта фильмов ужасов появилась в РФ

Фото: depositphotos/mrkornflakes

В России появилась первая интерактивная карта фильмов ужасов, в которую вошли 130 картин из разных стран. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу медиахолдинга "Цифровое телевидение".

Уточняется, что в карте собраны фильмы с конца XIX века и до наших дней.

"В поисковой строке карты можно ввести интересующую страну и увидеть фильмы, снятые в ней и отобранные оргкомитетом фестиваля. В описании фильма есть данные о сюжете, режиссерах и актерах, а также факты, почему та или иная картина достойна просмотра", – говорится в сообщении.

Карту фильмов ужасов разработала команда международного кинофестиваля "Хоррор Фест". Ее разместили на сайте телеканала "Настоящее страшное телевидение".

В настоящее время пользователи могут найти в карте информацию о фильмах ужасов из Индии, Египта, Сербии, Турции и других стран. Разработчики при составлении карты руководствовались тематическими топами, итогами кинопремий и собственной экспертной оценкой.

Как добавили в пресс-службе, с 13 по 15 мая организаторы "Хоррор Феста" проведут в Москве и Санкт-Петербурге специальный проект "Хоррор Фест Уикенд". В него вошли шесть фильмов, среди которых "Реинкарнация", "Твин Пикс: Сквозь огонь", "Антивирус" и другие.

Ранее киноканал "Настоящее Страшное Телевидение" (НСТ) провел исследование и выяснил, какой фильм россияне считают самым страшным. По мнению респондентов, подавляющее большинство таких картин были сняты уже в XXI веке.

В тройке лидеров оказались фильмы "Синистер", "Реинкарнация" и "Ведьма из Блэр". В топ-10 попал только один фильм из 1980-х – "Сияние" Стэнли Кубрика. При этом оказалось, что выбор россиян не отличается от мнения зарубежных зрителей.

