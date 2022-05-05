"Тайны кино": "Неоконченная пьеса для механического пианино", "Двадцать дней без войны"

"Неоконченная пьеса для механического пианино", "Двадцать дней без войны", "Кин-дза-дза!". Что объединяет между собой такие разные фильмы трех совершенно непохожих друг на друга режиссеров: Георгия Данелии, Никиты Михалкова и Алексея Германа? По смыслу и по жанру – практически ничего. Однако общее у этих картин все-таки есть. Они почти полностью снимались не в павильонах киностудий, а под открытым небом, в длительных экспедициях. А экспедиция, как говорят некоторые кинематографисты, – это целая маленькая жизнь, в которой происходило множество забавных историй, которые для зрителя чаще всего оставались за кадром.

Как на выбор натуры для картины "Свой среди чужих, чужой среди своих" едва не повлияла свинина? Зачем на площадке фильма "Двадцать дней без войны" пришлось красить козу? Как за все мытарства съемочной группы Алексею Герману отомстил верблюд? Правда ли, что во время работы над картиной "Кин-дза-дза!" у Евгения Леонова пропали трусы, привезенные из Бразилии? И какие еще забавные истории остались за кадром фильмов, снятых в экспедициях?

Об этом – в программе "Тайны кино".