"Тайны нашей эстрады": "День Победы". Запрещенный хит Давида Тухманова

Эту песню, без которой немыслимо празднование Дня Победы, как ни удивительно, не просто игнорировали, а клеймили. Попытки известных поэтов, музыкантов и исполнителей реабилитировать опальную песню не приводили ни к чему. Но когда решать ее судьбу взялся народ, то цензура была вынуждена сдаться.

Кому пришлась не по душе яркая патриотическая песня? Почему первое исполнение "Дня Победы" сейчас мало кто вспомнит? И кто подарил народу зарубленный цензурой хит?

Об этом – в программе "Тайны нашей эстрады".