"The City. Говорим": Карен Шахназаров

Гостем программы The City стал кинорежиссер Карен Шахназаров. Ведущий Александр Богуславский узнал, как сегодня режиссеру снимать кино о войне, надо ли удерживаться от соблазна превратить картину в зрелищный аттракцион и как этот жанр эволюционировал с годами.

Об этом – в "The City. Говорим".