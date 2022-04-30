"The City": стали известны новые сериалы недели

Москвичам рассказали о главных сериальных новинках этой недели. Так, зрителям стала доступна лента "Сияющие" с Элизабет Мосс.

События сериала начинают развиваться в Чикаго. Но это не историческая драма. Бродяга Харпер Кертис в исполнении Джейми Белла находит временной портал. Чтобы использовать его, каждый раз нужно убивать женщину, что Кертис и делает. Он начинает перемещаться во времени и превращается в маньяка. Однажды героине Мосс удается спастись. После этого ее главной целью становится поимка маньяка. Но он буквально сводит Кирби с ума, появляясь то в ее детстве, то в юности.

Подробнее – в сюжете проекта The City.