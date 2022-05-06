Собянин утвердил пакет мер по поддержке столичной киноиндустрии

Москва окажет помощь городским кинотеатрам и кинокомпаниям, которые снимают свои фильмы в столице. Об этом Сергей Собянин сообщил у себя в телеграм-канале.

По его словам, пакет мер включает гранты на рекламу и продвижение кино в прокате, компенсацию до четверти затрат на аренду площадок для съемок, а также поощрительные гранты первым пяти компаниям, которые снимут фильмы и сериалы на территории нового городского кинопарка возле деревни Юрово в ТиНАО.

Кроме того, дополнительную финансовую поддержку обещают за создание образа Москвы в киноискусстве. При этом, по словам мэра, впервые помощь смогут получить компании, чьи фильмы и сериалы выходили не только на большом экране, но также в онлайн-кинотеатрах и на телевидении.

Помимо этого, обещают дополнительно поддержать и тех, кто снимал на территории городского кинопарка, в павильонах концерна "Мосфильм", а также на Киностудии имени Горького. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.