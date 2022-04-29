В прокат вышел фильм "Ты не будешь в одиночестве" со шведской звездой Нуми Рапас в главной роли. Действие разворачивается в 19 веке, в македонской деревне. Древний лесной дух похищает из колыбели маленькую девочку и обращает ее в ведьму. Годы спустя подросшей колдунье становится интересно, что это значит – жить человеческой жизнью. Тогда она начинает убивать местных и принимать их обличье.

В онлайн-прокат вышел фильм "Синдром жизни" Марии Шалаевой.



Также в прокат вышла финальная серия отечественного сериала под названием "Начальник разведки". Это история становления советской разведки, рассказанная через судьбу ее самого молодого начальника – 31-летнего Павла Фитина. Его сыграл Сергей Марин. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.