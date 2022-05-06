The City: "Омар в большом городе"

Начались съемки второго сезона сериала "Омар в большом городе" режиссера Дмитрия Грачева, о приключениях дагестанца в Москве. Первый сезон на YouTube посмотрели более 50 миллионов человек.

Главный герой сериала – блогер-миллионник Омар Алибутаев. Он переезжает из Дагестана в Москву в надежде разбогатеть и доказать не только родным, но и самому себе, что он чего-то стоит. Однако город сразу не покоряется и на пути к успеху героя ждут десятки уморительных ситуаций. Подробнее – в сюжете проекта The City.