"Юмор на все времена": Ефим Шифрин

Выпуск посвящен истории великолепного артиста Ефима Шифрина, который уже 40 лет смешит публику, заставляя нас всех со стороны посмотреть на наши недостатки. Он прославился не только как мастер разговорного жанра, но и своими ролями в театре и кино.

Популярность к нему пришла через год после окончания вуза, когда он выступил с монологом экскурсовода про Магдалину. Почему Шифрин ходит в спорт зал и хранит кассету с голосом родителей?

Об этом – в программе "Юмор на все времена".

