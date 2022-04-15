"Юмор на все времена": Геннадий Хазанов

Выпуск посвящен талантливому артисту эстрады, театра и кино, художественному руководителю Московского государственного театра эстрады Геннадию Хазанову.

Гена всегда хотел стать актером и с искусством начал знакомиться в самом раннем детстве. Уже в школе он начал баловаться пародиями на соседей по парте и даже учителей. И этим он забавлял своих одноклассников.

Свое призвание Хазанов видел в лицедействе, а примером подражания для него был и, наверное, остается до сих пор непревзойденный Аркадий Райкин.

Всенародная же любовь и слава буквально обрушились на артиста после исполнения монолога студента кулинарного техникума. Этот образ сделал его настоящей звездой. Даже генсек Леонид Брежнев обожал Геннадия Хазанова и его кулинарного студента.

Однако карьера не всегда складывалась удачно, кто запрещал Хазанова, кто ему помогал в сложный период и как удалось снова вернуться на эстраду? Об этом – в программе "Юмор на все времена".