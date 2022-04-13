Москва онлайн покажет экскурсию по ярмарке классического и современного искусства

13:30
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
14 апреля зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть экскурсию по ярмарке классического и современного искусства "Арт Москва", которая открылась в Гостином дворе. Экскурсовод расскажет о тематических разделах ярмарки, концепции мероприятия и самых интересных экспонатах.
На стендах представлены произведения из 100 российских галерей. На ярмарке можно увидеть работы отечественных и европейских классиков, иконы, познакомиться с барокко, импрессионизмом, соцреализмом, стрит-артом и цифровым искусством, современными и классическими фотографиями.
Для ценителей высокого ювелирного искусства подготовлен специальный раздел, в котором свои произведения продемонстрируют более 30 всемирно известных российских ювелирных домов.
В этом году крупнейшая и старейшая художественная ярмарка "Арт Москва" возобновила свою работу после длительного перерыва. Она проводилась ежегодно с 1996 по 2014 год. На ярмарке продавались и экспонировались произведения мирового искусства ХХ–XXI веков.
Смотрите прямую трансляцию 14 апреля в 16:30 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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