"Юмор на все времена": Анатолий Трушкин

Выпуск посвящен прекрасному человеку Анатолию Трушкину. Он известен, как автор юмористических рассказов, которые писал для таких уважаемых сатириков, как Роман Карцев, Ефим Шифрин, Ян Арлазоров, Клара Новикова, Владимир Винокур. Много рассказов и сценок было написано для Михаила Евдокимова, а также сценарии для сериалов и книги. Он был постоянным участником юмористических программ и членом Союза юмористов России.

Анатолий окончил школу и поступил в Московский авиационно-технологический институт. Учебу Трушкин совмещал с занятиями в студенческом театре миниатюр МАТИ. Ему даже разрешили свободное посещение лекций, и в итоге, как признавался сам Анатолий Алексеевич, к окончанию института он не мог отличить болта от гайки.

Когда пришло признание к Анатолию Трушкину и почему он неожиданно ушел из жизни? Об этом – в программе "Юмор на все времена".