16 января, 18:42

Транспорт
Эксперт Кадаков назвал нерабочей идею отсрочки эвакуации машин при нарушении парковки

Полчаса на спасение: к чему приведет отсрочка эвакуации машин при нарушении парковки

В России предложили ввести отсрочку эвакуации неправильно припаркованных автомобилей. К каким последствиям может привести такой порядок, разбиралась Москва 24.

"Без дополнительных расходов"

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Ввести отсрочку для эвакуации автомобилей, припаркованных с нарушением правил, предложил общественный деятель Алексей Ярошенко. По его мнению, это разгрузит работу эвакуаторов и защитит водителей, совершивших ошибку по незнанию или в чрезвычайной ситуации.

Инициатива предполагает, что перед отправкой на штрафстоянку инспекторы должны попытаться связаться с владельцем по контактным телефонам и дать ему 30 минут на устранение нарушения. Это позволит избежать крупных затрат на возврат автомобиля, отметил Ярошенко.

"Человек неправильно припарковался, и его машину эвакуируют на штрафстоянку без предупреждения о том, что он нарушает закон. Таким образом, расходы владельца машины кратно увеличиваются. От 5 до 10 тысяч рублей (штрафа. – Прим. ред.) перечисляются не государству, а частной конторе, которая владеет штрафстоянкой, а государству идет максимум 50% от этой суммы", – сказал общественник.

Поэтому надо обязать сотрудников ДПС перед эвакуацией связываться с человеком по телефонам, оставленным под стеклом, и информировать о том, что он должен в течение получаса машину перегнать. Естественно, за нарушение закона он получает штраф, но его машину не забирают, а он, соответственно, не несет дополнительных расходов.
Алексей Ярошенко
общественный деятель

Ранее заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал, что в 2026 году столичные водители смогут бесплатно парковаться на улицах города 71 день. По его словам, власти традиционно отменяют плату за стоянку в государственные праздники. Кроме того, в течение 50 воскресных дней можно будет бесплатно оставлять машину везде, за исключением улиц с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час и зон динамического тарифа.

"Смысл теряется"

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Введение отсрочки перед эвакуацией машины было бы правильным решением. Таким мнением в разговоре с Москвой 24 поделился вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр.

"Хорошим примером служит мировой опыт использования блокираторов колес: вместо немедленной эвакуации на автомобиль устанавливается специальное устройство, а владелец, оплатив штраф, может снять его и уехать. Это достаточно серьезное наказание, которое одновременно дисциплинирует владельцев авто", – отметил специалист.

Сейчас часто возникает ситуация, когда водитель, отлучившись на минуту, видит, как его машину уже загружают на эвакуатор. Он пытается уговорить службу не забирать авто, готов заплатить штраф на месте, но иногда опаздывает. Такие моменты стоит нивелировать, дав шанс оперативно исправить нарушение.
Ян Хайцеэр
вице-президент НАС

При этом, по словам эксперта, важно, чтобы новая система не провоцировала злоупотреблений.

"Некоторые могут начать осознано парковаться с нарушениями, зная об отсрочке. Поэтому штраф за неустраненное нарушение в течение этого "льготного" периода должен быть существенно выше, чем обычный за неправильную парковку. Например, если стандартный штраф составляет 5 тысяч рублей, то сумма за неустранение нарушения в отведенное время может быть близка к стоимости эвакуации и хранения автомобиля – например, 10–15 тысяч", – подчеркнул автоэксперт.

Таким образом, у водителя будет мотив быстро исправиться, а в системе появится баланс между воспитательной мерой и финансовым сдерживающим фактором, пояснил Хайцеэр.

Однако главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков отметил, что это уже не первая подобная инициатива, и она "никогда не будет реализована".

"Если дать водителю полчаса отсрочки, сам смысл эвакуации теряется. Человек выйдет, объедет квартал и вернется на то же самое место, когда там уже не будет надзора. Поэтому предлагаемые меры нерабочие и носят популистский характер", – сказал Кадаков в беседе с Москвой 24.

Что касается идеи увеличить штраф за неправильную парковку до суммы, сопоставимой с затратами на эвакуацию, то и это не решает проблему. В таком случае эвакуация вообще становится бессмысленной.
Максим Кадаков
главный редактор журнала "За рулем"

По словам эксперта, сотрудники, приехавшие на вызов, откажутся ждать водителя, поскольку за указанные полчаса они уже могли бы отвезти его автомобиль на штрафстоянку и поехать за следующим. Это вопрос логистики и себестоимости их работы, заключил Кадаков.

Зудакова Татьяна

транспортавтоистории

