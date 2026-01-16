Эксперт Кадаков назвал нерабочей идею отсрочки эвакуации машин при нарушении парковки

В России предложили ввести отсрочку эвакуации неправильно припаркованных автомобилей. К каким последствиям может привести такой порядок, разбиралась Москва 24.
"Без дополнительных расходов"
Ввести отсрочку для эвакуации автомобилей, припаркованных с нарушением правил, предложил общественный деятель Алексей Ярошенко. По его мнению, это разгрузит работу эвакуаторов и защитит водителей, совершивших ошибку по незнанию или в чрезвычайной ситуации.
Инициатива предполагает, что перед отправкой на штрафстоянку инспекторы должны попытаться связаться с владельцем по контактным телефонам и дать ему 30 минут на устранение нарушения. Это позволит избежать крупных затрат на возврат автомобиля, отметил Ярошенко.
"Человек неправильно припарковался, и его машину эвакуируют на штрафстоянку без предупреждения о том, что он нарушает закон. Таким образом, расходы владельца машины кратно увеличиваются. От 5 до 10 тысяч рублей (штрафа. – Прим. ред.) перечисляются не государству, а частной конторе, которая владеет штрафстоянкой, а государству идет максимум 50% от этой суммы", – сказал общественник.
Ранее заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал, что в 2026 году столичные водители смогут бесплатно парковаться на улицах города 71 день. По его словам, власти традиционно отменяют плату за стоянку в государственные праздники. Кроме того, в течение 50 воскресных дней можно будет бесплатно оставлять машину везде, за исключением улиц с тарифами 380, 450 и 600 рублей в час и зон динамического тарифа.
"Смысл теряется"
Введение отсрочки перед эвакуацией машины было бы правильным решением. Таким мнением в разговоре с Москвой 24 поделился вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр.
"Хорошим примером служит мировой опыт использования блокираторов колес: вместо немедленной эвакуации на автомобиль устанавливается специальное устройство, а владелец, оплатив штраф, может снять его и уехать. Это достаточно серьезное наказание, которое одновременно дисциплинирует владельцев авто", – отметил специалист.
При этом, по словам эксперта, важно, чтобы новая система не провоцировала злоупотреблений.
"Некоторые могут начать осознано парковаться с нарушениями, зная об отсрочке. Поэтому штраф за неустраненное нарушение в течение этого "льготного" периода должен быть существенно выше, чем обычный за неправильную парковку. Например, если стандартный штраф составляет 5 тысяч рублей, то сумма за неустранение нарушения в отведенное время может быть близка к стоимости эвакуации и хранения автомобиля – например, 10–15 тысяч", – подчеркнул автоэксперт.
Таким образом, у водителя будет мотив быстро исправиться, а в системе появится баланс между воспитательной мерой и финансовым сдерживающим фактором, пояснил Хайцеэр.
Однако главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков отметил, что это уже не первая подобная инициатива, и она "никогда не будет реализована".
"Если дать водителю полчаса отсрочки, сам смысл эвакуации теряется. Человек выйдет, объедет квартал и вернется на то же самое место, когда там уже не будет надзора. Поэтому предлагаемые меры нерабочие и носят популистский характер", – сказал Кадаков в беседе с Москвой 24.
По словам эксперта, сотрудники, приехавшие на вызов, откажутся ждать водителя, поскольку за указанные полчаса они уже могли бы отвезти его автомобиль на штрафстоянку и поехать за следующим. Это вопрос логистики и себестоимости их работы, заключил Кадаков.