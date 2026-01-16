Форма поиска по сайту

16 января, 17:40

Эксперт Хайцеэр: водители могут осознанно парковаться неправильно из-за отсрочки эвакуации

Эксперт предупредил о возможных негативных последствиях отсрочки на эвакуацию машин

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Введение отсрочки перед эвакуацией автомобилей может привести к тому, что некоторые водители начнут осознанно парковаться с нарушениями. Таким мнением в беседе с Москвой 24 поделился вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр.

С таким предложением ранее выступил общественный деятель Алексей Ярошенко. По его мнению, данная мера частично снизит нагрузку на водителей эвакуаторов. Кроме того, это предотвратит убытки автомобилистов в случаях, если человек неправильно припарковался по незнанию или при чрезвычайной ситуации.

"Важно, чтобы сама система не провоцировала злоупотреблений. Некоторые могут начать осознанно парковаться с нарушениями, зная об отсрочке. Поэтому штраф за неустраненное нарушение в течение этого "льготного" периода должен быть существенно выше, чем обычный за неправильную парковку", – подчеркнул Хайцеэр.

Например, если стандартный штраф составляет 5 тысяч рублей, то сумма за неустранение нарушения может достигать 10–15 тысяч. Таким образом, у водителя будет мотив быстро исправиться, а у системы окажется баланс между воспитательной мерой и финансовым сдерживающим фактором, уверен специалист.

При этом, по мнению эксперта, подобная отсрочка была бы правильным решением. Хорошим примером этого служит мировой опыт использования блокираторов колес, когда на автомобиль устанавливается специальное устройство. Снять его владелец может только после оплаты штрафа.

"Это достаточно серьезное наказание, которое одновременно дисциплинирует владельцев авто. Сейчас часто возникает ситуация, когда водитель, отлучившись на минуту, видит, как его машину уже загружают на эвакуатор", – сказал Хайцеэр.

Эксперт отметил, что водителям стоит дать шанс оперативно исправить нарушение.

Ранее россиянам напомнили, что возвращение машины со штрафстоянки начинается с установления авто и сбора документов. Человеку необходимо иметь при себе паспорт гражданина, водительское удостоверение, свидетельство или паспорт о регистрации транспортного средства (СТС или ПТС), а также действующий полис ОСАГО.

Если владелец машины не может лично присутствовать при возврате машины, то можно оформить доверенность на представителя.

