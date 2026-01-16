В России предложили давать водителям отсрочку перед эвакуацией авто

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Российскому правительству следует рассмотреть меры отсрочки перед эвакуацией машин тех, кто нарушил правила парковки. Об этом общественный деятель Алексей Ярошенко заявил в беседе с изданием "Абзац".

Он считает, что это частично снизит нагрузку на водителей эвакуаторов, а также предотвратит случаи, при которых человек мог припарковаться по незнанию или при чрезвычайной ситуации.

По словам общественника, в нынешних условиях временные потери несут не только владельцы авто, но и службы, отвечающие за соблюдение ПДД. Единственные, кто получает от этого выгоду, – частные компании, владеющие штрафстоянками, указал Ярошенко.

"Человек неправильно припарковался, и его машину эвакуируют на штрафстоянку без предупреждения о том, что он нарушает закон. Таким образом, расходы владельца машины кратно увеличиваются", – пояснил собеседник издания.

По его мнению, нужно обязать сотрудников ДПС перед эвакуацией связываться с человеком по телефонам, оставленным под стеклом, и информировать о том, что в течение 30 минут он должен перегнать машину.

"Естественно, за нарушение закона он получает штраф, но его машину не забирают, а он, соответственно, не несет дополнительных расходов", – добавил Ярошенко.

Ранее юрист Илья Русев рассказал, что возвращение машины со штрафстоянки начинается с установления авто и сбора документов. Человеку необходимо иметь при себе паспорт гражданина, водительское удостоверение, свидетельство или паспорт о регистрации транспортного средства (СТС или ПТС), а также действующий полис ОСАГО.

Если владелец машины не может лично присутствовать при возврате машины, то можно оформить доверенность на представителя. Ее должен заверить нотариус, отметил юрист.