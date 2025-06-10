Сенатор Гибатдинов: машины с громкими выхлопами могут начать изымать при неуплате штрафа

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Машины с громкими выхлопными системами могут начать изымать у россиян в случае неуплаты штрафа, рассказал в беседе с Москвой 24 сенатор от исполнительной власти Ульяновской области Айрат Гибатдинов.

По словам парламентария, на протяжении нескольких месяцев по данной проблеме поступает большое количество жалоб. Россияне выражают недовольство в связи с громкими выхлопами в том числе в социальных сетях. При этом действующие на данный момент штрафы в размере 500 рублей не могут остановить нарушителей.

"Раз эта административная мера не работает, ее надо ужесточить, повысив сумму взысканий, а при неисполнении ввести ответственность вплоть до того, чтобы забирать автомобиль на штрафстоянку", – подчеркнул сенатор.

Гибатдинов пояснил, что в соответствии с обновленными нормами, при условии, если водитель нарушил допустимый уровень шума и ему выписали штраф в повышенном размере, но он допустил нарушение повторно, у него могут изъять машину. При этом ему будет предоставлено предписание о необходимости исправить проблему.

Однако речь в данном случае идет не об изъятии автомобиля в собственность государства. Машину могут увезти на штрафстоянку в качестве крайней меры. Контроль за этим процессом будет передан инспекторам ГАИ, которые вернут автомобиль владельцу после устранения громкого выхлопа.

Сенатор обратил внимание, что уже направил письмо на имя министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева, попросив разъяснить позицию ведомства по поводу ужесточения наказания за данное правонарушение. Гибатдинов также попросил рассказать о предложениях министерства в этой области.

"Возможный размер новых штрафов пока сказать не могу. Пока я запросил мнение профильного ведомства, потому что там мониторят ситуацию по регионам и могут сказать, где такая проблема (с авто с громким выхлопом. – Прим.ред.) актуальна", – пояснил парламентарий.

Он подчеркнул, что после получения подтверждения МВД о недостаточности нынешних законодательных мер власти и экспертное сообщество начнут прорабатывать изменения в этой области.

В ноябре прошлого года в Госдуме предложили ввести повышающий налоговый коэффициент и отменить налоговые льготы на автомобили, владельцы которых намеренно модернизировали выхлопную систему для усиления звука выхлопных газов. Авторы инициативы отмечали, что такое решение позволило бы не только сократить число нарушений "акустического комфорта", но и простимулировать владельцев автомобилей воздерживаться от подобных изменений в авто.