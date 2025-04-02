В ГД внесен законопроект о запрете продажи устройств для сокрытия автономеров

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Первый зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов и замглавы комитета нижней палаты парламента по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Юрий Григорьев внесли законопроект о запрете продажи устройств, при помощи которых автомобилисты могут скрывать номера транспорта.

"Дорожные камеры научились распознавать более 50 видов нарушений ПДД: от нарушения разметки до разговоров по телефону, – что привело к увеличению спроса у водителей на приспособления, изменяющих, скрывающих, искажающих государственные регистрационные автомобильные номера", – следует из документа в электронной базе ГД.

Согласно пояснительной записке, водитель ощущает свою безнаказанность и может нарушать правила дорожного движения, что в свою очередь угрожает другим автомобилистам. В связи с этим авторы проекта призвали запретить продажу таких устройств.

"Пока же с продавцами борются точечно, запрещая их то на одном, то на другом сайте", – указали парламентарии.

Ранее к проверке законности продажи товаров, позволяющих скрывать номера на машинах, призывал первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев. Он пояснял, что товары продаются на марктеплейсах, а продавцы маркируют их как "автогрязь" или "искусственная грязь". В описании к этой продукции сказано, что она помогает избежать идентификации камерами номера машины, формируя иллюзию загрязнения, добавлял депутат.

