Депутат Гусев: нужно проверить законность продажи товаров для сокрытия номеров

Фото: Москва 24/Роман Балаев

В России необходимо проверить законность продажи товаров, позволяющих скрывать номера на машинах. С таким предложением выступил первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев, направив соответствующее обращение начальнику ГУ по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаилу Черникову, передает РИА Новости.

Гусев обратил внимание, что товары продаются на марктеплейсах. В свою очередь, продавцы маркируют их как "автогрязь" или "искусственная грязь". В описании к этой продукции сказано, что она помогает избежать идентификации камерами номера машины, формируя иллюзию загрязнения. При этом средство наносится не только на некоторые символы номера, но и на всю машину для большей естественности.

В результате, как уточняет депутат, водитель может нарушать правила дорожного движения и избегать ответственности. Именно поэтому он призвал проверить законность продажи таких товаров, так как эта продукция не только позволяет автомобилистам нарушать закон, но и угрожает безопасности на дорогах.

"На мой взгляд, товары, скрывающие номера и позволяющие нарушителям избегать наказания, не должны продаваться. Чтобы не сбивать с толку камеры. И потом людей на дорогах", – заключил Гусев.

Эксперты не раз предупреждали автомобилистов о возможных штрафах за грязные фары и регистрационные номера. Например, юрист Анастасия Билялова напомнила, что по этой причине водителя могут оштрафовать на 500 рублей.

При этом если выяснится, что автомобилист испачкал номера с целью их скрыть, то ответственность будет строже – штраф в размере 5 000 рублей или лишение права на управление транспортным средством на срок от 1 до 3 месяцев. Кроме того, если от колес будут отлетать куски грязи и пачкать дорожное покрытие, то штраф в этом случае составит от 5 000 до 10 000 рублей, заключила Билялова.

