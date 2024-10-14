Путин подписал закон о лишении прав на срок до 1,5 года за сокрытие номеров автомобиля

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Владимир Путин подписал закон о лишении прав на срок до 1,5 года за использование устройств, позволяющих скрыть госномер автомобиля. Соответствующий документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

Раньше за езду с грязными номерами водителю грозило предупреждение или штраф в размере 500 рублей. За езду без номеров, их сокрытие или намеренное видоизменение водителя могли лишить прав на срок от 1 до 3 месяцев или оштрафовать на пять тысяч рублей. За установку подложных номеров грозил штраф в 2,5 тысячи рублей, а за езду с такими номерами – лишение прав на срок от полугода до года.

Подписанный президентом закон усиливает меры административной ответственности за управление транспортом с госзнаками, оборудованными с применением устройств, препятствующих их идентификации либо позволяющих их видоизменить или скрыть. Речь идет о рамках и устройствах, переворачивающих номера. Они управляются с пульта из салона.

За это грозит наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от 1 до 1,5 года с конфискацией указанных устройств. Также закон предусматривает наказание в виде лишения прав на срок до 1,5 лет за повторное управление транспортом без номеров или с применением скрывающих материалов.

9 октября Совет Федерации одобрил повышение до 1,5 года максимального срока лишения водительских прав за управление авто со специальным устройством, которое скрывает государственный регистрационный знак (ГРЗ).

Ранее депутат ГД Виталий Милонов предложил запретить украинские номера на авто, передвигающихся по России. Он уверен, что некоторые специально не меняют ГРЗ Украины, так как их якобы не считывают камеры дорожного видеонаблюдения. Также некоторые водители предполагают, что с такими номерами они смогут вернуться на Украину или уехать в Европу.

