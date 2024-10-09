СФ одобрил закон о лишении прав на 1,5 года за скрытые госномера

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Совет Федерации одобрил повышение до полутора лет максимального срока лишения водительских прав за управление авто со специальным устройством, которое скрывает государственный регистрационный знак (ГРЗ).

Ранее за скрытие ГРЗ спецустройством или езду без номеров водителям грозило лишение прав на срок от 1 до 3 месяцев либо штраф в размере 5 тысяч рублей. Одобренный закон выделяет использование устройств в отдельный состав правонарушения.

Кроме того, ужесточается повторное управление авто без номеров или с частично закрытыми ГРЗ, из-за чего водителям будет грозить лишение прав от 1 до 1,5 лет.

Ранее депутат ГД Виталий Милонов предложил запретить украинские номера на авто, передвигающихся по России. Он уверен, что некоторые специально не меняют ГРЗ Украины, так как их якобы не считывают камеры дорожного видеонаблюдения. Также некоторые водители предполагают, что с такими номерами они смогут вернуться на Украину или уехать в Европу.

