Депутат ГД Милонов предложил запретить украинские автомобильные номера в России

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Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил в эфире радио КП запретить украинские номера на автомобилях в России.

"Те, кто еще давно заехал с машинами на украинских номерах, переоформляйте на российские. У нас нет государственных отношений с Украиной", – призвал депутат.

Милонов также объяснил, что некоторые намеренно не меняют украинские номера, так как их не считывают камеры видеонаблюдения на российских дорогах, поэтому они позволяют себе нарушать правила дорожного движения. Кроме того, он указал и на другую категорию водителей с украинскими номерами, которая предполагает, что может вернуться на Украину или уехать в Европу, поэтому они отказываются менять номера на российские.

Ранее депутат Госдумы Яна Лантратова предложила легализовать продажи красивых автономеров. По ее словам, так власти смогут избавиться от черного рынка и пополнить бюджет страны. Предположительно, после начала проведения аукционов в стране только за первый год доходы могут составить около 35 миллиардов рублей.

